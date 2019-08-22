Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форумеРИА Новости 10:11
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.
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Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 17:14
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Обновлено в 14:42
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено в 15:23
Транспорт
Первый поезд с «детскими купе» отправился из Москвы в Анапу
Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа.
Обновлено в 16:22
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Авто
Volkswagen выпустил внедорожный Polo
Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Яна Рудковская собралась застраховать свои ноги
Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.
Обновлено в 15:11
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Политика
Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков
Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:53
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин и Ниинистё завершают переговоры в Финляндии
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Наука
Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде
Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель
Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли посёлок Нижнее Лозовое — НМ ЛНР
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Происшествия
Обвиняемые по делу «Нового величия» опознали «сотрудника спецслужб»
22 августа на очередном заседании Люблинского районного суда, рассматривающего дело «Нового величия», адвокаты заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским.
Обновлено в 16:56