Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форумеГазета.Ru 14:03
В официальном аккаунте российского МИДа в четверг было опубликовано видео, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова танцует лезгинку. Сообщается, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, а после этого вышла танцевать в центр зала.
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