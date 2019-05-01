Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»RT на русском 09:48

Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.

Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

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