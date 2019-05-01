Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»RT на русском 09:48

Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.

Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

Происшествия 1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.

Происшествия В Петербурге задержали участников первомайского шествия В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.

Политика Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Появилась информация, что Владимир Стрючков покидает пост министра В среду, 1 мая, в пензенском анонимном Telegram-канале прошла информация о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покидает свой пост.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.

Хоккей Вратарь Устименко подписал контракт новичка с «Филадельфией» Вратарь Кирилл Устименко подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Экономика Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.

Спорт Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.

Политика Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Общество В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Дочь Александра Абдулова растет его точной копией 12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.

Авто Компания Fiat завершает продажи пикапа Fullback Компания Fiat сняла с производства пикап Fiat Fullback, сообщают СМИ со ссылкой на главу отдела коммерческих автомобилей Fiat Professional Ричарда Чемберлена.

Политика Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.

Хоккей Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.