Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»RT на русском 09:48

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
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Мария Захарова
Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 05:35

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Захарова сравнила слова Помпео о «бегстве» Мадуро со вбросами про Асада

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Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
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Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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