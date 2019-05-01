Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»RT на русском 09:48
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
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Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 05:35
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Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Происшествия
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Политика
Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:34
Политика
Появилась информация, что Владимир Стрючков покидает пост министра
В среду, 1 мая, в пензенском анонимном Telegram-канале прошла информация о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покидает свой пост.
Обновлено в 07:54
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Хоккей
Вратарь Устименко подписал контракт новичка с «Филадельфией»
Вратарь Кирилл Устименко подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
Обновлено в 10:14
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Политика
Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата
Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Единоборства
Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено в 10:00
Авто
Компания Fiat завершает продажи пикапа Fullback
Компания Fiat сняла с производства пикап Fiat Fullback, сообщают СМИ со ссылкой на главу отдела коммерческих автомобилей Fiat Professional Ричарда Чемберлена.
Обновлено в 11:12
Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Культура
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Чухрая
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06