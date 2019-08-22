Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением КрымаРБК вчера в 20:17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России. Соответствующую позицию дипломат озвучила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Ситуации с возможной покупкой Гренландии руководством США и присоединением Крыма к РФ обладают целым рядом общих черт, заявила
 официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Life.ruвчера в 15:10

Подробнее о событии

Захарова сравнила ситуацию вокруг Гренландии с присоединением Крыма

Газета.Ruвчера в 18:01

Планы Трампа на Гренландию напомнили Захаровой присоединение Крыма

Lenta.ruвчера в 14:55

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

РИА Новостивчера в 14:30

Захарова сравнила ситуацию вокруг Гренландии с возвращением Крыма

РЕН ТВвчера в 14:49

«У нас много общего с Данией»: Захарова сравнила присоединение Крыма и продажу Гренландии

Телеканал 360°вчера в 14:00

Захарова нашла общее в покупке Гренландии и возвращении Крыма в Россию

Известиявчера в 13:42

Захарова сравнила дискуссию о возможной покупке Гренландии США с присоединением Крыма к РФ

ТАССвчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия

Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Политика

США назвали необходимое условие для возвращения России в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может рассмотреть возвращение в состав G8 в 2020 году, но при условии того, что участники объединения продемонстрируют интерес в «общении на равных».
Обновлено вчера в 19:07
Общество

На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт

Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года

Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Экономика

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Происшествия

СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек

Врачи Архангельской областной клинической больницы опасаются за свое здоровье Трое пациентов, которых лечили в Архангельской областной клинической больнице после взрыва на полигоне под Северодвинском, были облучены радиацией и с ними контактировали 90 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Заворотнюк отменяет спектакли после слухов о раке мозга

Обновлено в 00:25
Наука

Ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские ученые развеяли миф о том, что хозяйки кошек одиноки и страдают депрессией.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Токио надеется на продолжение обмена разведданными с Сеулом

Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие.
Обновлено вчера в 00:51
Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Космос

Тульские пряники запустили в космос

Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты

Россияне стали меньше покупать планшеты

Жители России постепенно теряют интерес к покупке и использованию планшетов. Об этом говорят последние данные статистики.
Обновлено в 01:56
Политика

ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

«Барселона» сделает очередное предложение по Неймару

В Париже ожидают, что «Барселона» сделает новое предложение в течение ближайших нескольких дней.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

Витсель отказался от зарплаты в 18 миллионов евро в год из-за здоровья дочери

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бельгиец зарабатывал 18 миллионов евро в год.
Обновлено в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное