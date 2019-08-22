Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением КрымаРБК вчера в 20:17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России. Соответствующую позицию дипломат озвучила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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с чего всё началось
Ситуации с возможной покупкой Гренландии руководством США и присоединением Крыма к РФ обладают целым рядом общих черт, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Life.ruвчера в 15:10
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«У нас много общего с Данией»: Захарова сравнила присоединение Крыма и продажу Гренландии
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