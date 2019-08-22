с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России. Соответствующую позицию дипломат озвучила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

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