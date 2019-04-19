Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапитоРИА Новости вчера в 13:52

Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

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