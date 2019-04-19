Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапитоРИА Новости вчера в 13:52

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
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Мария Захарова
Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:52

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«Это шапито. Обман украинцев продолжается»: Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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