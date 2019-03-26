Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянамиРБК 01:08

Ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду.

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

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