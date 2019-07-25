с чего всё началось

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Футбол Португальцы вышли в финал юношеского чемпионата Европы В полуфинале чемпионата Европы U19 сборная Португалии одержала крупную победу над Ирландией 4:0.

Общество Депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными В Госдуме считают нужным сделать курилки в аэропортах платными, пишут «Известия». Напомним, по новому закону они снова там разрешены.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Футбол Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой» Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Политика Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Общество Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Гаджеты Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Происшествия У Дмитрия Гудкова прошли обыски Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Политика Фракция КПРФ в Заксобрании предложила не рассматривать на сегодняшней сессии законопроекты о поддержке жителей территорий, пострадавших во время наводнения Решение провести заседание связано с необходимостью принятия ряда проектов законов, направленных на поддержку жителей региона, пострадавших в результате наводнения, а также на ликвидацию последствий ЧС.

Экономика Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.