Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате ПомпеоРБК 17:28
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
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с чего всё началось
Как написала Захарова в своём Facebook, журналист заявил, что в ходе визита в Латинскую Америку «несколько лет назад Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия».RT на русском14:48
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