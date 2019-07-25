с чего всё началось

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Шоу-бизнес Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.

Политика Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Общество Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Армия и оружие С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина» были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений.

Политика Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17 Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.

Экология Роспотребнадзор: в воздухе Екатеринбурга не нашли вредных веществ В МЧС отметили, что в данный момент в Свердловской области нет никаких пожаров, а вот сотрудники областного Роспотребнадзора отправились в несколько районов города, чтобы взять пробы воздуха.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Происшествия В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.

Происшествия Чеченские власти прокомментировали выстрел Кадырова в боевика Информацию про выстрел главы Чечни Рамзана Кадырова в доставленного в резиденцию вероятного боевика Имрана Дасаева прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

Шоу-бизнес Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Футбол Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.

Наука Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Власти Украины предлагают расширить санкции против России Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Армия и оружие Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Тиль Швайгер – немецкий актер, режиссер и сценарист - высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Армия и оружие В новой Москве саперы обезвредили мину времен войны Саперы изъяли и вывезли для последующей утилизации обнаруженную на обочине Киевского шоссе в новой Москве мину времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.