Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате ПомпеоРБК 17:28

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
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Как написала Захарова в своём Facebook
, журналист заявил, что в ходе визита в Латинскую Америку «несколько лет назад Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия».
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РЕН ТВ15:19

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ТАСС15:15

Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC

РИА Новости15:11

Захарова уличила «Би-би-си» в распространении фейковых новостей

Газета.Ru15:46
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
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Экономика

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Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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В США вновь заявили о "российском вмешательстве" в президентские выборы Президент РФ Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek, изображение также опубликовано в аккаунте издания в Twitter.
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Общество

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Общество

В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам

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Политика

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В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
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Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
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Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты

Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

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Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
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Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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