с чего всё началось

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Общество Региональные ТЦ: инструкция по выживанию Новая реальность рынка торговой недвижимости требует от ТЦ виртуозного умения строить отношения с предпринимательским сообществом.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере в Хабаровском крае По делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае задержали третьего фигуранта. Им стал сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Политика Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Кино Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Экономика Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Политика Newsweek поместил на обложку Путина, «подрывающего демократию» В США вновь заявили о "российском вмешательстве" в президентские выборы Президент РФ Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek, изображение также опубликовано в аккаунте издания в Twitter.

Общество В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.

Общество Паук «захватил» квартиру в российском городе Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия Любовь Соболь вызвали на допрос Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.

Транспорт Люди стали меньше доверять общественному транспорту 18 июля в администрации состоялось заседание совета общественности городского округа Отрадный.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Наука Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.

Происшествия Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта» Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.

Шоу-бизнес Киркоров и Собчак: кто больше тратит на зарплаты работникам Как сообщает kp.ru, промоутер и продюсер Алина Красная рассказала представителям СМИ о том, какие суммы российские «звезды» тратят на поддержание своего имиджа.

Кино Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры 51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.

Шоу-бизнес Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила, наконец-то, поделиться со своей многомиллионной армий поклонников радостной новостью – она ждет второго ребенка.

Политика Президент Туниса снова госпитализирован Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.

Футбол Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону» По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен "Атлетико".

Футбол Н’Зонзи может стать партнером Головина Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи близок к переходу в «Монако» 30-летний футболист сборной Франции рассматривается «Монако» как вариант для укрепления центра поля.

Гаджеты Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.