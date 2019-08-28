Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.
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В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
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Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
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Названы помогающие справиться со стрессом растения

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Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ

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Перенесена дата обмена заключенными между Украиной и Россией

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В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
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Новинка является первым электрокаром марки. Первая электрифицированная модель испанской марки получила подключаемую гибридную установку.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

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Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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