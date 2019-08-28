Политика
ИзвестияЗахарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.
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Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Общество
Умер генерал ФСИН, один из создателей колонии «Белый лебедь»
В 90 лет умер легендарный генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев.
Вести.Ru вчера в 15:47
Политика
Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму
Lenta.ru 03:40
Происшествия
В Кремле считают отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
Анапское Черноморье вчера в 14:41
Политика
Рогозин пригласил коллег из Японии на космодром Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии пригласил японскую делегацию на космодром Восточный, сообщает госкорпорация.
РИА Новости 02:08
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Общество
Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя
В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.
URA.Ru 02:22
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Политика
Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных держав сесть за стол переговоров в Нур-Султане, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:04
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
RT на русском 01:00
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ
Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).
РБК 02:11
Политика
Перенесена дата обмена заключенными между Украиной и Россией
Напомним, что 22 августа в прессе появилась информация о том, что Россия и Украина договорились об обмене удерживаемыми лицами, который должен был пройти с 28 по 29 августа.
ГЛАС.RU вчера в 04:02
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Авто
Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Новинка является первым электрокаром марки. Первая электрифицированная модель испанской марки получила подключаемую гибридную установку.
32CARS.ru вчера в 05:12
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы
Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
RT на русском 03:11
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика
Гройсман покинул пост премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул свой пост.
Вестник Кавказа вчера в 13:47
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
RT на русском вчера в 14:34
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
Вести.Наука вчера в 08:07
Происшествия
Полиция задержала трех протестовавших против разрезов в Кузбассе
Полиция начала обыски в домах кузбасских активистов Сергея Шереметьева, Владимира Горенкова и Николая Метальникова утром 29 августа, сообщили Тайге.инфо жители поселков Новокузнецкого района.
Тайга.инфо 00:40