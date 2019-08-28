Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.
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Захарову удивила реакция властей Дании на предложение США продать Гренландию

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
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В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

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Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
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Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
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Общество

В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском вчера в 09:20
Футбол

«Болтон» сменил владельца, клуб продолжит существование

Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» сменил владельца, благодаря чему продолжит существование.
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Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
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Forbes назвал самые богатые семьи России

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В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
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Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети

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В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.
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По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
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Армия и оружие

Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
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Армия и оружие

Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

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42-летнего жителя Екатеринбурга во второй раз забрали в армию

42-летнего мужчину призвали пройти военные сборы, которые продлятся три дня, однако оказалось, что пробыть на сборах необходимо 10 дней, пишет Е1.
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Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
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Genesis готовится к производству концепт-кара Essentia

Концепт Genesis Essentia поразила публику на автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году, и, судя по всему, скоро новинка встанет на конвейер.
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Для учителей разработали правила поведения в интернете

В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.
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Армия и оружие

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

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Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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