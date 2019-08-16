Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о КурилахРИА Новости вчера в 11:14
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Захарова уточнила слова Лаврова о Курилах и мирном договоре с Японией
Московский Комсомолецвчера в 17:10
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Общество
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Власти утверждают, что свалка рядом с «Жуковским» не привлекает птиц
Напомним, самолет А321 вылетел в четверг утром из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но из-за попадания птиц в двигатели совершил вынужденную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку
В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Кино
Юэн МакГрегор может сыграть в сериале по «Звездным войнам»
Обновлено в 08:22
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено в 20:02
Наука
В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей
Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено в 11:01
Теннис
Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
За выход в финал Медведев поборется либо с французом Люка Пуем, либо с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира.
Обновлено в 20:42
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни
Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Стало известно о работе С-400 на территории Сирии
Напомним, системы С-400 были развернуты на территории Сирии в ноябре 2015 года.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14