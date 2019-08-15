с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Футбол В Казани может пройти Суперкубок Европы Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Общество «Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.

Авто В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Политика В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Музыка Гарик Сукачев работает над новым альбомом «246» По словам Гарика Сукачева, новый альбом создавался три года, а в записи песен для него принимали участие самые разные музыканты.

Происшествия Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

Армия и оружие В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.

Экономика Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Архарова стала мамой Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.

Экономика Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.

Происшествия Мужчина по пьяни до смерти забил пенсионера ногами Жестокое убийство произошло в одном из домов села Петрушки в Киевской области (Украина). Двое немолодых мужчины решили выпить.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Политика Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).

Политика Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп предложил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину провести переговоры о ситуации в Гонконге, где уже на протяжении нескольких месяцев продолжаются массовые протесты из-за законопроекта о выдаче преступников властям материкового Китая.