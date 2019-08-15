Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о КурилахРИА Новости 11:14
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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с чего всё началось
Ранее в сети был распространен видеоролик, в котором Лавров заявил, что Россия является правопреемником Советского Союза и готова «вести диалог с Японией на основе декларации 1956, каковая гласит, что сначала подписание мирного договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух вот этих островов».Infox.ru10:12
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Обновлено в 06:57
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Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
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