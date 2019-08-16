Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о КурилахРИА Новости вчера в 11:14
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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с чего всё началось
Согласно документу, речь шла о готовности передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны.Говорит Москвавчера в 08:54
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Захарова уточнила слова Лаврова о Курилах и мирном договоре с Японией
Московский Комсомолецвчера в 17:10
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
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Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
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Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым
В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
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В офисе «Правовой инициативы» в Назрани проходят обыски
Обыски в офисе организации в Назрани связаны с расследованием дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля и 3 августа.
Обновлено в 04:16
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
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На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл
Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Обновлено в 08:16
Энергетика
«Газпром» за 7,5 месяцев увеличил добычу на 1,7%
"Для периода с 1 января по 15 августа показатель добычи является максимальным за последние 8 лет (с 2011 года) и на 1,7% (на 5,1 млрд куб. м) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 09:58
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Происшествия
Проверка ФСИН подтвердила избиения в «Крестах-2»
Обновлено в 10:12
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
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Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Культура
В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»
Обновлено в 08:23
Культура
Около 200 кулинаров поучаствуют в баттле на фестивале «Цветочный джем»
В рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут кулинарные баттлы. Участники приготовят варенье по авторским рецептам.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Врачи спасли юной рязанской балерине ногу
Врачи спасли юной рязанской балерине ногу.
Обновлено в 10:37