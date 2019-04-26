Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения ПорошенкоRT на русском 07:37

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

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