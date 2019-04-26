Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения ПорошенкоRT на русском 07:37

Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин, а не кто-либо другой... Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

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