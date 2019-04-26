Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения ПорошенкоRT на русском 07:37

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко

РБК09:12

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

РИА Новости12:32

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Газета.Ru12:31

Захарова: Порошенко «захлебнулся» от возмущения

URA.Ru09:45

МИД РФ напомнил Порошенко, что он «проиграл» выборы президента

РЕН ТВ15:47

Захарова объяснила возмущение Порошенко указом о паспортах для жителей ЛНР и ДНР

ФАН08:16

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

RT на русском07:37
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Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

«Подводный гигант»: подлодка «Белгород» заставила мир встрепенуться

Самую большую в мире субмарину, которая способна вынести на себе маленькие субмарины и подводные дроны, Крампер окрестил "подводным гигантом".
Обновлено в 13:56
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Обновлено 23 апреля в 17:02
Экономика

Мировые продажи Renault упали на 5,6%

Продажи французской компании Renault в первом квартале 2019 года упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 05:32
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 14:28
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Гогену Солнцеву потребовалась помощь психоаналитика

Обновлено в 15:30
Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:29
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 01:15
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Политика

МИД России назвал приговор Бутиной «откровенным политическим заказом»

Приговор, вынесенный американскими властями россиянке Марии Бутиной — позорное пятно на судебной системе США, которая «беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл

Сегодня Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом навестили невестку. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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