Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения ПорошенкоRT на русском 07:37
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить343
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
«Подводный гигант»: подлодка «Белгород» заставила мир встрепенуться
Самую большую в мире субмарину, которая способна вынести на себе маленькие субмарины и подводные дроны, Крампер окрестил "подводным гигантом".
Обновлено в 13:56
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Обновлено 23 апреля в 17:02
Экономика
Мировые продажи Renault упали на 5,6%
Продажи французской компании Renault в первом квартале 2019 года упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 05:32
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Гогену Солнцеву потребовалась помощь психоаналитика
Обновлено в 15:30
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:29
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 01:15
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Политика
МИД России назвал приговор Бутиной «откровенным политическим заказом»
Приговор, вынесенный американскими властями россиянке Марии Бутиной — позорное пятно на судебной системе США, которая «беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл
Сегодня Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом навестили невестку. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22