Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения ПорошенкоRT на русском 07:37
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину
В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
Авто
Технологии Nissan GT-R перекочевали в моторы седана Altima
Эксперты выяснили, что новый 2,5-литровый мотор на седане Nissan Altima использует технологию от GT-R.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:28
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Специалист Роспотребнадзора рассказала про «эпидемиологический хвост» в детсадах и школах Москвы
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева обсудила с ведущим проблему распространения кишечных инфекций среди школьников.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
В Интернете появились данные о новом смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Также доступен первый рендер гаджета.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Спорт
Загитова исполнит мечту слепой девочки
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Анна Семенович удивила поклонников фотографиями без макияжа
Популярная исполнительница Анна Семенович на днях решила порадовать своих поклонников в социальной сети Instagram, опубликовав пару фотографий без макияжа.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Деарне и Стольберг покидают «Авангард»
Обновлено в 12:09
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Футбол
«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
Обновлено в 14:11