Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения ПорошенкоRT на русском 07:37

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

РИА Новости12:32

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Газета.Ru12:31

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

RT на русском07:37

Захарова рассказала, почему Порошенко «захлебнулся от возмущения»

Национальная служба новостей09:28

Захарова дала совет «захлебнувшемуся от возмущения» Порошенко

РБК09:12

Захарова объяснила возмущение Порошенко указом о паспортах для жителей ЛНР и ДНР

ФАН08:16

Захарова: Порошенко «захлебнулся» от возмущения

URA.Ru09:45
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Политика

США выходят из Международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
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Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
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Происшествия

Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод

Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
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Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

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Происшествия

В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
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Авто

Технологии Nissan GT-R перекочевали в моторы седана Altima

Эксперты выяснили, что новый 2,5-литровый мотор на седане Nissan Altima использует технологию от GT-R.
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Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:28
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Специалист Роспотребнадзора рассказала про «эпидемиологический хвост» в детсадах и школах Москвы

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева обсудила с ведущим проблему распространения кишечных инфекций среди школьников.
Обновлено в 13:45
Гаджеты

Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

В Интернете появились данные о новом смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Также доступен первый рендер гаджета.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
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Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
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Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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