Политика

Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языкеRT на русском 15:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
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Мария Захарова
Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 14:53

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