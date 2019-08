В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.