с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The Guardian, в которой говорилось о невозможности стран G7 принять Россию в свое «сообщество либеральных демократий», так как Москва не отстаивает схожие ценности.

Захарова раскритиковала страны G7 за отказ от либеральных ценностей

Фигурное катание Константинова и Трусова примут участие в турнире в Братиславе Россиянки Александра Трусова и Станислава Константинова выступят на турнире Nepela Memorial, информирует официальный сайт ISU.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Транспорт Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.

Происшествия В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов из-за проникновения постороннего человека в «чистую зону» воздушной гавани.

Спорт СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам 27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.

Футбол Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

Политика На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Происшествия Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.

Происшествия В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.

Армия и оружие В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек «В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

Игры Blizzard запустила World of Warcraft Classic В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

Экономика ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.

Экономика Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.

Политика Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.

Космос Новый российский скафандр «Сокол-М» показали на МАКС-2019 На выставке представлено множество современных моделей, в том числе российский скафандр «Сокол-М», разработанный для перспективного космического корабля «Федерация».

Авто Lada стала самым популярным автомобилем на Украине За последние 18 лет продажи автомобилей Lada составили порядка 1 млн единиц, что составляет почти 25% автопарка страны.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).

Наука Установлено, что оптимисты живут дольше Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Интернет Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности.