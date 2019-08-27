с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The Guardian, в которой говорилось о невозможности стран G7 принять Россию в свое «сообщество либеральных демократий», так как Москва не отстаивает схожие ценности.

Захарова раскритиковала страны G7 за отказ от либеральных ценностей

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Политика Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Здоровье Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.

Экономика Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.

Экономика «Почта России» просит 85 млрд рублей, чтобы стать «центром притяжения» «Почта России» попросила у правительства 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в центры притяжения, где люди смогут получать не только почтовые услуги, а также приобретать различные товары и алкоголь.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Спорт Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Политика Зеленский выбрал нового премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Экономика ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера» Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.

Происшествия В Уфе наградят бортпроводницу самолета, севшего на кукурузном поле Алия Слякаева — бортпроводница самолета А321, который совершил в Подмосковье экстренную посадку на кукурузном поле.

Авто Модель Opel Crossland X покажет осенью топовый силовой агрегат У кроссовера Opel Crossland X все бензиновые двигатели имеют один рабочий объём — 1,2 л (три цилиндра), но различаются системы питания.

Общество Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму» Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.

Технологии Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Происшествия В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.

Общество В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Происшествия Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключённого избили сокамерники.

Транспорт Медведев признал низким качество региональных дорог в РФ Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание региональных властей на качество дорог.

Шоу-бизнес Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.

Происшествия Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.