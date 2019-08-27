с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. О своей позиции она рассказала на своей странице в Facebook, комментируя публикацию в британском издании Guardian.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Политика Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом Президент России Владимир Путин прилетел в Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.

Финансы Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Культура Петру Мамонову предстоит еще одна операция Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение.

Политика В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Технологии В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.

Политика «Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».

Авто Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих Официально работа Фердинанда в Volkswagen Group завершилась в начале 2015 года, когда внутрикорпоративные интриги самого Пиха привели к тому, что он вынужден был уйти в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.

Политика Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".

Происшествия В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов В аэропорту Мюнхена приостановлена работа двух терминалов из-за проникновения постороннего человека в «чистую зону» воздушной гавани.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США Приглашение президенту России Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа на саммит «большой семерки» (G7) пока не поступало.

Общество Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД.

Футбол «Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Общество Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.