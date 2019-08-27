Политика

РБКРБКЗахарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. О своей позиции она рассказала на своей странице в Facebook, комментируя публикацию в британском издании Guardian.
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Ранее The Guardian
 со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России.
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News.ruвчера в 23:00

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В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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