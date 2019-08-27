с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. О своей позиции она рассказала на своей странице в Facebook, комментируя публикацию в британском издании Guardian.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Происшествия Пожар в монастыре в центре Москвы потушили Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.

Авто На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Музыка Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.

Происшествия Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.

Космос Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Музыка Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».

Политика Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествия Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Политика ЦИК отменил заседание экспертного совета из-за недостатка оппонентов Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии.

Авто Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих Официально работа Фердинанда в Volkswagen Group завершилась в начале 2015 года, когда внутрикорпоративные интриги самого Пиха привели к тому, что он вынужден был уйти в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.

Экономика В Курской области увеличили прожиточный минимум В начале 2019 года в Курской области постановлением администрации региона был принят прожиточный минимум за IV квартал 2018 года.

Армия и оружие Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

Хоккей Андрей Василевский представил дизайн своего нового шлема Фото: nhl.com Воспитанник уфимской школы хоккея Андрей Василевский представил свой новый шлем.