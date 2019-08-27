Политика
РБКЗахарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. О своей позиции она рассказала на своей странице в Facebook, комментируя публикацию в британском издании Guardian.
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с чего всё началось
Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России.РИА Новостивчера в 22:36
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Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Космос
Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд
Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года.
Ридус вчера в 17:46
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service вчера в 11:50
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Политика
ЦИК отменил заседание экспертного совета из-за недостатка оппонентов
Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
Официально работа Фердинанда в Volkswagen Group завершилась в начале 2015 года, когда внутрикорпоративные интриги самого Пиха привели к тому, что он вынужден был уйти в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.
За рулем 01:56
Экономика
В Курской области увеличили прожиточный минимум
В начале 2019 года в Курской области постановлением администрации региона был принят прожиточный минимум за IV квартал 2018 года.
Курская правда вчера в 11:09
Армия и оружие
Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО
В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Хоккей
Андрей Василевский представил дизайн своего нового шлема
Фото: nhl.com Воспитанник уфимской школы хоккея Андрей Василевский представил свой новый шлем.
Телеканал UTV 00:02
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Хоккей
СКА победил «Авангард» на турнире имени Пучкова
Спорт-Экспресс вчера в 14:53