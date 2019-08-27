Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны — члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
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Захарова раскритиковала страны G7 за отказ от либеральных ценностей

Известия02:36

Мария Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

Говорит Москва01:49

Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

РИА Новостивчера в 22:36

«Это крокодилизм»: Захарова раскритиковала «клуб избранных» G7 за отказ от идей либерализма

Царьград00:25

Захарова усомнилась в претензиях G7 на статус «клуба либеральных демократий»

Life.ru00:09

Захарова раскритиковала G7

News.ruвчера в 23:00

Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей

Российская газета00:30
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Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
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Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости вчера в 11:19
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:16
Космос

«Хаябуса-2» упаковала контейнер с грунтом Рюгу в спускаемую капсулу

Действительно ли в пробосборник при обоих приземлениях «Хаябусы-2» попали образцы, и в достаточном ли объеме, станет известно лишь по прибытию их на Землю: этот инструмент не оборудован никакими датчиками, которые позволили бы «пощупать» внутренности контейнера, который открывала станция, поднимая пыль над Рюгу.
Чердак вчера в 12:24
Общество

«Коммерсантъ» узнал о планах переезда в «Москва-сити» 14 министерств

Ведомости 01:54
Космос

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Политика

Волкер назвал дату встречи президентов Зеленского и Трампа

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал предполагаемую дату встречи президентов Украины и США.
РЕН ТВ 00:27
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Авто

Автопарк в Петербурге стал старше

Как рассказали «ПД» специалисты сервиса «Авто.ру», средний возраст автопарка города и области – 10 лет и 3 месяца.
Петербургский дневник 25 августа в 19:47
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Общество

На британской ферме обнаружен клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов

На ферме в графстве Сомерсет на юго-западе Англии во время ремонтных работ был обнаружен клад с монетами XI века стоимостью 5 млн фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Unilad.
Российская газета 02:43
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назвала свою преемницу

Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру 02:55
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия вчера в 11:50
Армия и оружие

В Центральном военном округе начались масштабные учения

На территории Центрального военного округа Минобороны РФ сегодня, 27 августа, начались масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению, сообщили в департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства.
REGNUM 02:06
Здоровье

В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика

Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»

Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
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Instagram разрабатывает новый мессенджер Threads

Разработчики соцсети Instagram работают над новым мессенджером — приложение, по данным издания The Verge, получило название Threads и в целом напоминает очередную попытку компании Facebook (владелец "Инстаграма") позаимствовать основные фишки Snapchat.
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Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Политика

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
RT на русском 02:21
Политика

Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина

Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.
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Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы

Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
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Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
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Паспарту из шоу «Форт Боярд» начнет свое путешествие по Петербургу с выставки работ Айвазовского

Петербургский дневник 02:18
Политика

Трамп рассказал о потерях Китая в ходе торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест.
Взгляд.ру вчера в 11:02
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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