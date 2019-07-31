Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в МосквеРИА Новости 08:22
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве. Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
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Политика
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Обновлено в 03:38
Происшествия
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.
Обновлено в 08:48
Общество
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Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена
Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
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Экономика
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Общество
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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
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Грызлов отметил снижение числа обстрелов в Донбассе
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Экономика
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Экономика
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Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России
Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.
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Пентагон готовит развертывание войск в Европе
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Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов
Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
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В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
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Политика
Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США
30 июля сообщалось, что США сделали официальное предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в военной миссии.
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