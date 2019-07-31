Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в МосквеРИА Новости 08:22

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве. Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Захарова обвинила Францию в лицемерии из-за призыва освободить задержанных на митинге в Москве

URA.Ru05:40

Захарова призвала Париж не учить Москву реакции на протесты

Взгляд.ру05:34

Захарова ответила Франции про разгон протестов оппозиции в России

Московский Комсомолец06:15

Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Известия06:20

МИД РФ: не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты

РЕН ТВ06:18

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

РИА Новости08:22

Захарова заявила, что не Парижу учить Москву пропорциональности реакции на протесты

ТАСС06:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн

Мария Захарова отбрила французский МИД

Вести.UZ11:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 11:28
Политика

Медведев оценил положение с пожарами в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл

34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Культура

Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию

Обновлено вчера в 17:37
Политика

Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Космос

Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке

Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.
Обновлено в 08:48
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена

Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
Обновлено в 01:28
Экономика

Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Общество

В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию

Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Политика

Грызлов отметил снижение числа обстрелов в Донбассе

Режим тишины на востоке Украины в основном соблюдается с 21 июля, существенно снизилось количество обстрелов, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Обновлено в 11:23
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Здоровье

Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров

Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Путешествия

Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России

Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Пентагон готовит развертывание войск в Европе

Обновлено в 07:46
Общество

Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов

Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Политика

Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США

30 июля сообщалось, что США сделали официальное предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в военной миссии.
Обновлено в 12:14
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное