Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве. Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

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