Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в МосквеРИА Новости 08:22

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве. Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.
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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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