Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в МосквеРИА Новости 08:22
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве. Ранее Париж выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников акции и призвал к их освобождению.
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