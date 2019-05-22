Политика

Захарова прокомментировала закупки США нефти из ВенесуэлыМойка78 вчера в 21:40

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы. Об этом она написала у себя в «Фейсбуке».
Читать в источнике

Подробнее о событии

США против Венесуэлы: цинизм и прагматизм в одном флаконе

REGNUM07:24

Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти

Московский Комсомолецвчера в 16:35

Захарова прокомментировала возобновление закупок США венесуэльской нефти

РИА Новостивчера в 18:26

Кинули союзников: Захарова о закупках США нефти Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 18:19

Захарова оценила возобновление США поставок нефти из Венесуэлы

RT на русскомвчера в 18:04

Захарова отреагировала на возобновление закупок венесуэльской нефти США

Известиявчера в 16:48

Захарова отреагировала на закупки США нефти из Венесуэлы

Российская газетавчера в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:25, Ашберн

Захарова поиздевалась над американским «кидалово»

Вести.UZ06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка

Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество

В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр

Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.
Обновлено в 06:15
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Обновлено в 05:20
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Религия

Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм

Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Наука

Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России

Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.
Обновлено в 01:58
Общество

Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Обновлено в 07:51
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Происшествия

В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов

В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
Обновлено в 08:03
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Президенство Зеленского, или Ловушка для дурней

21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
Обновлено в 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное