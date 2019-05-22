Захарова прокомментировала закупки США нефти из ВенесуэлыМойка78 вчера в 21:40

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы. Об этом она написала у себя в «Фейсбуке».

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Происшествия В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Общество Красноярский депутат предложил запретить Minecraft Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Политика В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.

Общество На Москву надвигается резкое похолодание Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.

Авто В сети рассекретили новый Opel Corsa В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.

Кино Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.

Общество В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.

Политика Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.

Религия Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Наука Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена» Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.

Гаджеты Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.

Общество Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Происшествия В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Происшествия В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.