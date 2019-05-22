Политика
Захарова прокомментировала закупки США нефти из ВенесуэлыМойка78 вчера в 21:40
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы. Об этом она написала у себя в «Фейсбуке».
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Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
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Политика
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Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
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Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
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Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
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Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество
В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр
Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.
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Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
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Политика
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О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
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Религия
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Авто
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Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
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Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
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Гаджеты
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Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
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В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов
В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
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Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
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Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.
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Армия и оружие
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21 мая Владимир Зеленский произвел первые кадровые перестановки Новоизбранный глава государства назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.
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