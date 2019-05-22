Политика
Захарова отреагировала на закупки США нефти из ВенесуэлыРоссийская газета вчера в 18:40
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
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Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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Наука
Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз
Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
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Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
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Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
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Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
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Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
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Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
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Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Волочкова заменила детскую комнату на офис
Звезда призналась: в домашнем офисе, лежа на кровати, она чувствует себя очень уютно.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения
Как сообщили в администрации Центрального района Санкт-Петербургу, учения проводятся в рамках подготовки к Театральной олимпиаде, которая пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 ноября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Музыка
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Политика
МВД предложило ввести новую должность в школах
Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов заявил, что введение должности замдиректора по безопасности в школах могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях.
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Авто
Компания Kia рассекретила интерьер нового кроссовера для России
Корейский автопроизводитель представила первые официальные рендеры интерьера своего нового компактного кроссовера, который дебютирует на рынке России в 2020 году.
Обновлено в 02:26
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды
Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Политика
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43