Политика

Захарова отреагировала на закупки США нефти из ВенесуэлыРоссийская газета вчера в 18:40

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы

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Захарова прокомментировала возобновление закупок США венесуэльской нефти

РИА Новостивчера в 18:26
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн

Захарова поиздевалась над американским «кидалово»

Вести.UZ06:49
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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