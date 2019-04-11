Политика

Захарова прокомментировала задержание АссанжаRambler News Service 05:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией. «Рука ”демократии” сжимает горло свободе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
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Захарова назвала арест Ассанжа ударом по свободе слова и правам журналистов

ТАСС10:10

МИД РФ осудил методы задержания Ассанжа

Интерфакс09:46

В МИД РФ назвали задержание Ассанжа ударом по правам журналистов

Российская газета10:17

В МИД РФ отреагировали на арест Ассанжа

Известия10:47

МИД России прокомментировал операцию Британии по задержанию Ассанжа

RT на русском09:52

Москва считает задержание Ассанжа ударом по правам журналистов

Говорит Москва09:55

Захарова отреагировала на арест Ассанжа

Газета.Ru05:49
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Происшествия

Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Главу московского отделения «Другой России» задержали в трамвае

Полицейские задержали руководителя московского отделения "Другой России" Ольгу Шалину, сообщили в организации.
Обновлено в 11:04
Политика

В Великобритании арестовали Джулиана Ассанжа

В июле прошлого года президент Эквадора рассказал о переговорах с Великобританией об отзыве политического убежища для Ассанжа, при этом в декабре 2018 года он добавил, что в случае задержания Лондон обещал не выдавать основателя WikiLeaks третьей стороне.
Обновлено в 07:31
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Политика

Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве не ценят добро, которое в Белоруссии делают для РФ и «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.
Обновлено в 06:06
Политика

Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях

Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Общество

Минпросвещения предложило не пускать в школу непривитых детей

Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и не привитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 10:52
Политика

МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову

Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Технологии

В WhatsApp включили новый режим

Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено в 10:43
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика

Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Кино

Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 06:22
Культура

Кинокритик Долин ушел с ВГТРК после «гнусного» репортажа

Кинокритик Антон Долин уволился с радиостанции «Маяк» и ВГТРК из-за «гнусного» телерепортажа.
Обновлено в 10:52
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 08:36
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Политика

Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Футбол

Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия

По делу Кокорина и Мамаева успели допросить только одного свидетеля

В четверг, 11 апреля, в Пресненском районном суде началось заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В Нигерии эвакуировали целый город

Обновлено в 10:26
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика

WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме

В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Наука

Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии

Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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