Политика
Захарова прокомментировала задержание АссанжаRambler News Service 05:59
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией. «Рука ”демократии” сжимает горло свободе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
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Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Главу московского отделения «Другой России» задержали в трамвае
Полицейские задержали руководителя московского отделения "Другой России" Ольгу Шалину, сообщили в организации.
Обновлено в 11:04
Политика
В Великобритании арестовали Джулиана Ассанжа
В июле прошлого года президент Эквадора рассказал о переговорах с Великобританией об отзыве политического убежища для Ассанжа, при этом в декабре 2018 года он добавил, что в случае задержания Лондон обещал не выдавать основателя WikiLeaks третьей стороне.
Обновлено в 07:31
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Политика
Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве не ценят добро, которое в Белоруссии делают для РФ и «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.
Обновлено в 06:06
Политика
Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях
Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций.
Обновлено в 10:59
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школу непривитых детей
Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и не привитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 10:52
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено в 10:43
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Кино
Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 06:22
Культура
Кинокритик Долин ушел с ВГТРК после «гнусного» репортажа
Кинокритик Антон Долин уволился с радиостанции «Маяк» и ВГТРК из-за «гнусного» телерепортажа.
Обновлено в 10:52
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Политика
Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»
В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Футбол
Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия
По делу Кокорина и Мамаева успели допросить только одного свидетеля
В четверг, 11 апреля, в Пресненском районном суде началось заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В Нигерии эвакуировали целый город
Обновлено в 10:26
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика
WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме
В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Наука
Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии
Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35