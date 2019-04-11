Политика
Захарова прокомментировала задержание АссанжаRambler News Service 05:59
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией. «Рука ”демократии” сжимает горло свободе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
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Политика
WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме
В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Политика
Порошенко намерен стать депутатом Европарламента
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 09:07
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Политика
Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом
Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Кино
Разлогов: Фильм «Братство» сняли с ММКФ из-за возмущения афганцев
На закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля вместо картины «Братство» Павла Лунгина покажут документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым».
Обновлено в 02:58
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Общество
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Кино
Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова
Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Технологии
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
Обновлено в 11:58
Происшествия
Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения
Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова собирается замуж за артиста Black Star
Яна Шевцова Новым избранником экс-любовницы Гуфа стал артист из лейбла Black Star.
Обновлено в 11:49
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Игры
Кровь и пиксели: показаны 12 минут геймплея из Prodeus
Разработчики Prodeus Джейсон Моджика и Майк Воллер опубликовали новый ролик, в котором показали 12 минут геймплея своего боевика.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью
По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.
Обновлено в 12:15
Экономика
Путин раскритиковал Дитриха из-за летнего расписания электричек
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал министра транспорта Евгения Дитриха за недостаточное количество дополнительных электричек на летний период, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 10:19
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43