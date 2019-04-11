Политика

Захарова прокомментировала задержание АссанжаRambler News Service 05:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией. «Рука ”демократии” сжимает горло свободе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
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В МИД РФ отреагировали на арест Ассанжа

Известия10:47

Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

Российская газета06:13

Захарова сравнила задержание Ассанжа с рукой «демократии», сжимающей горло свободы

Говорит Москва06:00

Захарова о задержании Ассанжа: рука «демократии» сжимает горло свободе

RT на русском05:56

Захарова о задержании Ассанжа: Рука «демократии» сжимает горло свободе

Life.ru05:51

Захарова отреагировала на арест Ассанжа

Газета.Ru05:49

«Рука „демократии“ сжимает горло свободе». Захарова прокомментировала задержание Ассанжа

ТАСС05:59
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика

WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме

В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Общество

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко намерен стать депутатом Европарламента

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 09:07
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Политика

Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом

Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Кино

Разлогов: Фильм «Братство» сняли с ММКФ из-за возмущения афганцев

На закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля вместо картины «Братство» Павла Лунгина покажут документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым».
Обновлено в 02:58
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Общество

ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Кино

Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова

Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Технологии

«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя

Обновлено в 11:58
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Происшествия

Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова собирается замуж за артиста Black Star

Яна Шевцова Новым избранником экс-любовницы Гуфа стал артист из лейбла Black Star.
Обновлено в 11:49
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Игры

Кровь и пиксели: показаны 12 минут геймплея из Prodeus

Разработчики Prodeus Джейсон Моджика и Майк Воллер опубликовали новый ролик, в котором показали 12 минут геймплея своего боевика.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью

По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.
Обновлено в 12:15
Экономика

Путин раскритиковал Дитриха из-за летнего расписания электричек

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал министра транспорта Евгения Дитриха за недостаточное количество дополнительных электричек на летний период, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 10:19
Технологии

В WhatsApp включили новый режим

Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43
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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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