Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у ВенесуэлыВести.Ru вчера в 20:10
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook 22 мая.
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Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти
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