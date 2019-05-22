Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у ВенесуэлыВести.Ru вчера в 20:10
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook 22 мая.
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Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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