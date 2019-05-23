Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у ВенесуэлыРоссийская газета вчера в 18:40

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы

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Кинули союзников: Захарова о закупках США нефти Венесуэлы

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RT на русскомвчера в 18:04

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Российская газетавчера в 18:40

Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти

Московский Комсомолецвчера в 16:35
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Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

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Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
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Пьяный священник напал с ножом на монаха Троице-Сергиевой Лавры

Нетрезвый священник напал на монаха в Троице-Сергиевой Лавре. Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде Московской области.
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Музыка

Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов в финале конкурса.
Обновлено вчера в 19:38
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Зеленский подписал указ о роспуске Рады и внеочередных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. В документе также назначена дата внеочередных парламентских выборов.
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НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России по футболу

Два года назад финал прошел в Сочи, и "Урал" уступил 2:0. Тот матч запомнился массовой потасовкой, в центре которой были Роман Павлюченко и Ари.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе

Обновлено вчера в 08:33
Технологии

Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС

Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.
Обновлено вчера в 15:09
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Общество

Для выпускников по всей стране сегодня прозвенит последний звонок

В московских школах последний звонок прозвенит позже – 25 мая.
Обновлено в 00:00
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
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Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

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The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Драка водителей на дороге в Кемерове попала на видео

Обновлено вчера в 23:45
Общество

Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова падают

В 2017 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 01:30
Кино

Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»

Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 11:07
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Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено вчера в 11:12
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В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
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Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 18:57
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сrеdіт Mutual и Credit Agricole.
Обновлено в 01:43
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