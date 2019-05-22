Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у ВенесуэлыРоссийская газета 18:40

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы

ТАСС19:07

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Российская газета18:40

Захарова отреагировала на возобновление закупок венесуэльской нефти США

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Кинули союзников: Захарова о закупках США нефти Венесуэлы

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RT на русском18:04

Захарова прокомментировала возобновление закупок США венесуэльской нефти

РИА Новости18:26

Захарова отреагировала на возобновление США закупок венесуэльской нефти

Московский Комсомолец16:35
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Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено в 01:19
Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:30
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Происшествия

ВС РФ оставил в силе приговор убийце хабаровского пауэрлифтера

Обновлено в 21:31
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено в 22:45
Политика

В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Обновлено в 07:51
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено в 16:33
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать на улице в высоту

Обновлено в 14:33
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится реклама

В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Политика

Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева

После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Гаджеты

Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Обновлено в 16:04
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты

Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США

Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено в 02:48
Общество

Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд

Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Политика

Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ

Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрации

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации.
Обновлено в 04:58
Политика

Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 12:41
Экономика

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Происшествия

На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже

Обновлено в 15:24
Общество

В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

В Иркутске рабочие из Кореи устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Иран контролирует нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 16:22
Общество

Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток

Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.
Обновлено в 21:49
Политика

Путин назвал самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов

По словам президента России, в Международной организации труда российское трудовое законодательство оценивают как одно из лучших в мире.
Обновлено в 07:59
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