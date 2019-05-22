Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у ВенесуэлыРоссийская газета 18:40
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Политика
Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В ЕС сравнили скандал с вице-канцлером Австрии с убийством Кеннеди
В Европейском союзе провели параллели между скандалом с вице-канцлером Австрии и убийством президентом США Джоном Кеннеди.
Обновлено в 19:58
Политика
Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
Обновлено в 14:12
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ
Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Вступил в силу приговор за убийство чемпиона по пауэрлифтингу Драчева
Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу защиты Анара Аллахверанова на приговор за убийство чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:11
Политика
Партия Зеленского выбрала либертарианство как идеологию
По словам Стефанчука, целью партии, которая осенью планирует участвовать в парламентских выборах, является изменение существующей системы - так, чтобы государство стало "сервисом".
Обновлено в 13:31
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Космос
«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Из сообщений в окружении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который отбывает 8-летний срок в колонии №1 в Тверской области за получение взятки, стало известно о его разводе с женой.
Обновлено в 07:57
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР
В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.
Обновлено в 07:39
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Экономика
СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд
Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено в 20:59
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Хоккей
Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019
Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 15:13
Общество
Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове
Обновлено в 12:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58