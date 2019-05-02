Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны ВеликобританииРБК 18:59
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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В британских креветках обнаружили кокаин.
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В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
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Обновлено в 04:17
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
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Армия и оружие
Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
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Армия и оружие
Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
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В регионе-33 работает «Палата по защите прав пациентов»
Пребывание в ОПЦ показалось наиболее комфортным.
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ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
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Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем
Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Планшет iPad 2 от Apple официально признан устаревшим
Продукция Apple продолжает пополнять список устаревших устройств.
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Армия и оружие
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
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Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
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Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
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Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
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Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений
Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01