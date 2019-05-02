Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны ВеликобританииРБК вчера в 18:59

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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«Невелика потеря»: в России оценили отставку главы Минобороны Британии

РИА Новостивчера в 18:31

Мария Захарова: РФ давно утратила веру в Уильямсона на посту министра обороны Британии

РЕН ТВвчера в 16:13

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

RT на русскомвчера в 13:30

Захарова: РФ давно не верила, что отправленный в отставку Уильямсон может быть министром

ТАССвчера в 14:26

Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании

Московский Комсомолецвчера в 14:11

В Москве одобрили решение Мэй уволить министра, советовавшего России «заткнуться»

URA.Ruвчера в 14:30

«Гениально, хотя и поздно»: Захарова об отставке министра обороны Британии

Евразия Dailyвчера в 13:25
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Хоккей

Потапов стал игроком «Авангарда»

Обновлено в 03:53
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Миссия ООН назвала неэффективным расследование трагедии в Одессе

Миссия ООН на Украине назвала неэффективным расследование гибели десятков человек при уличных столкновениях и пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 06:03
Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей года

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным

Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.
Обновлено вчера в 02:42
Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено 30 апреля в 09:48
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Технологии

В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS

В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Авто

На Нюрбургринге опять тестируют хэтчбек Mercedes-AMG A45

«Заряженный» Mercedes-AMG A45 появился на видео. Ролик был снят во время прохождения тестов на скорость в Нюрбургринге.
Обновлено в 01:08
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Игры

Capcom по ошибке удалила Denuvo из Resident Evil 2 Remake

В компании Capcom случайно опубликовали версию Resident Evil 2 Remake без защиты Denuvo.
Обновлено в 05:17
Политика

Мэй отправила в отставку главу минобороны Британии из-за дела Huawei

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Русская школа имени Пушкина загорелась в Сухуме

В русской школе № 2 имени А.С. Пушкина в Сухуме произошел пожар. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии 2 мая.
Обновлено в 02:11
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе

Обновлено вчера в 22:16
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая

Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В Пентагоне обосновали новое ядерное оружие сдерживанием России

Обновлено в 03:07
Политика

В США предложили ввести новые санкции против РФ

Бывший посол США в НАТО дипломат Виктория Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать американскую политику в сфере кибербезопасности.
Обновлено в 04:02
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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