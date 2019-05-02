Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны ВеликобританииРБК вчера в 18:59
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании
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«Гениально, хотя и поздно»: Захарова об отставке министра обороны Британии
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