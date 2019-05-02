Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны ВеликобританииРБК вчера в 18:59
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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«Гениально, хотя и поздно»: Захарова об отставке министра обороны Британии
Евразия Dailyвчера в 13:25
Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании
Московский Комсомолецвчера в 14:11
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Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
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Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
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По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты
Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
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Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 15:16
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
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Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
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Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
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Захарова назвала заявление Помпео о бегстве Мадуро из Венесуэлы фейком
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Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео
Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
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Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
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Футбол
Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает The Times.
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Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 10:09
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Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы
Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
В украинском минздраве заявили о вреде соцсетей
Социальные сети вредят здоровью, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:05
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тыс. рублей
Несовершеннолетний ребенок Николаевых владеет земельным участком площадью свыше 4,4 тыс. кв. м, жилым домом и нежилым зданием, а также гаражом-баней на 180 кв. м. Николаев официально вступил в должность главы Якутии 27 сентября 2018 года.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
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Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
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Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
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Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
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Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео
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Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
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В Венесуэле в ходе протестов погибли два человека
Обновлено вчера в 22:47
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче чешского этапа Евротура.
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