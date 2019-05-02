Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны ВеликобританииРБК вчера в 18:59

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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«Невелика потеря»: в России оценили отставку главы Минобороны Британии

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Мария Захарова: РФ давно утратила веру в Уильямсона на посту министра обороны Британии

РЕН ТВвчера в 16:13

«Гениально, хотя и поздно»: Захарова об отставке министра обороны Британии

Евразия Dailyвчера в 13:25

Захарова: РФ давно не верила, что отправленный в отставку Уильямсон может быть министром

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Захарова отреагировала на отставку министра обороны Великобритании

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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

RT на русскомвчера в 13:30

В Москве одобрили решение Мэй уволить министра, советовавшего России «заткнуться»

URA.Ruвчера в 14:30
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Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Обновлено 30 апреля в 17:35
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 15:16
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Самой популярной моделью в линейке французских марок в России за первый квартал стал внедорожник Renault Duster с объемом продаж в 8 тысяч 545 автомобилей.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков

Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Захарова назвала заявление Помпео о бегстве Мадуро из Венесуэлы фейком

Обновлено вчера в 05:23
Общество

Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео

Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Ромелу Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку из-за травмы не выйдет на поле в текущем сезоне, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено вчера в 05:00
Общество

В украинском минздраве заявили о вреде соцсетей

Социальные сети вредят здоровью, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тыс. рублей

Несовершеннолетний ребенок Николаевых владеет земельным участком площадью свыше 4,4 тыс. кв. м, жилым домом и нежилым зданием, а также гаражом-баней на 180 кв. м. Николаев официально вступил в должность главы Якутии 27 сентября 2018 года.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Авто

Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено вчера в 06:00
Гаджеты

Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео

Обновлено 29 апреля в 06:36
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия

В Венесуэле в ходе протестов погибли два человека

Обновлено вчера в 22:47
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 12:01
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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