Политика
Захарова прокомментировала слова Лукашенко о потере Россией союзника
Захарова прокомментировала слова Лукашенко о потере Россией союзникаСвободная Пресса07:15
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для журналистов прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Свободная Пресса07:15
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Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 06:57
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Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
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Фуркад назвал победу Логинова на Кубке мира позором
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Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
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Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в сообщении о минировании Павелецкого вокзала
Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала в Москве. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.
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Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
Обновлено в 12:40
Политика
Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость
Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Политика
Парламент Македонии утвердил переименование страны
Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.
Обновлено в 12:48
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году
По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Политика
Орешкин возглавит российскую делегацию в Давосе
Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 12:24
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено в 14:04
Политика
Захарова прокомментировала слова Лукашенко о потере Россией союзника
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для журналистов прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Обновлено в 07:15
Происшествия
СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце
Пиар-менеджер актрисы Агаты Муцениеце Мариам Халилова заявила, что актер Павел Прилучный избил свою супругу накануне Нового года, после чего она вызвала сотрудников полиции.
Обновлено в 14:27
Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39
Баскетбол
Евролига. ЦСКА в Москве проиграл «Маккаби»
Обновлено в 14:10
Политика
Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT
«Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.
Обновлено в 08:01
Музыка
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Обновлено в 12:09
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Сербией на чемпионате мира
Сборная России разошлась миром с соперниками из Сербии (30:30) в первом матче группового турнира чемпионата мира.
Обновлено в 13:53
Наука
Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи
Большинство идолов расположено по периметру острова Пасхи, их местонахождение совпадает с местом источников пресной воды.
Обновлено в 09:16
Политика
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Как заявили в пресс-службе администрации округа, бывший нацист умер в возрасте 95 лет в доме для престарелых города Аллена.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Гаджеты
Apple выпустит три новых модели iPhone в 2019 году
Обновлено в 10:29
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 08:51
Космос
Сломалась камера на телескопе «Хаббл»
Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено 09 января в 19:18
Космос
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.
Обновлено в 05:58
Наука
Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью
Обновлено в 01:42
Спорт
Мосгорсуд снова признал бобслеиста Зубкова олимпийским чемпионом
21 ноября 2018 года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в России решения Спортивного арбитражного суда (CAS), восстановив спортсмена в статусе олимпийского чемпиона в РФ.
Обновлено в 10:04
Финансы
Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
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