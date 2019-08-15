с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Политика Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Общество В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Происшествия Банда похитителей детей осуждена в Самарской области Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Музыка Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного» Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.

Футбол «Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ» Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Авто В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).