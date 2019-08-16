Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островахИзвестия 16:54

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
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с чего всё началось
Ранее в сети был распространен видеоролик
, в котором Лавров заявил, что Россия является правопреемником Советского Союза и готова «вести диалог с Японией на основе декларации 1956, каковая гласит, что сначала подписание мирного договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух вот этих островов».
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