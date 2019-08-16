Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островахИзвестия 16:54
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
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с чего всё началось
Ранее в сети был распространен видеоролик, в котором Лавров заявил, что Россия является правопреемником Советского Союза и готова «вести диалог с Японией на основе декларации 1956, каковая гласит, что сначала подписание мирного договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух вот этих островов».Infox.ru10:12
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Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
Обновлено в 18:50
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 16:01
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом
"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ России
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 20:19
Авто
Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta
Обновлено в 09:08
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ
Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков
Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
10 августа Южная Корея заявила, что КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря.
Обновлено в 19:49
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика
Представитель Британии в ООН заявила об ущемлении украинцев в Крыму
Поспред Британии в ООН Карен Пирс заявила об ущемлении прав украинцев, проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
На российских пляжах и причалах могут появиться камеры видеонаблюдения
Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах, а также повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал РИА Новости замглавы организации Игорь Ковальчук.
Обновлено в 20:49
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Общество
Июль 2019 года стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений
Прошедший июль оказался самым теплым месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.
Обновлено в 17:10
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы
В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
Обновлено в 16:50
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено в 11:00
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Двухлетнего мальчика зарезали мужчины в Кирове
В столице области произошло зверское убийство. Двое мужчин зарезали маленького ребенка.
Обновлено вчера в 18:41