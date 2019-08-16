с чего всё началось

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский «В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Общество Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321 Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.

Политика Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца» Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Происшествия Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом "Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.

Армия и оружие Минобороны рассказало о разведактивности у границ России Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".

Футбол Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит» Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».

Политика Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.

Общество Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

Происшествия В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.

Экономика ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.

Политика В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Политика Представитель Британии в ООН заявила об ущемлении украинцев в Крыму Поспред Британии в ООН Карен Пирс заявила об ущемлении прав украинцев, проживающих в Крыму.

Происшествия На российских пляжах и причалах могут появиться камеры видеонаблюдения Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах, а также повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал РИА Новости замглавы организации Игорь Ковальчук.

Общество 13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.

Общество Июль 2019 года стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений Прошедший июль оказался самым теплым месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться» Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».

Политика Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Происшествия После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.

Общество Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".