Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»RT на русском 09:59

Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».

Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»

Политика Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Политика Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Политика G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.

Происшествия Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.

Общество В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Общество На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией Ожидалось, что в эту субботу по случаю 21-го общенационального дня протестов "желтых жилетов" в Париже состоятся несколько манифестаций.

Политика Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.

Общество Стали известны минимальные оклады бюджетников в Ростове В Ростове изменились минимальные размеры заработных платы у бюджетников Ростова-на-Дону.

Футбол Божович: «„Краснодар“ позволяет и противнику играть в футбол» Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".

Армия и оружие ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев назван «Певцом года» Вчера в «Крокус Сити Холл» состоялась церемония награждения музыкальной премии «Жара Music Awards». Сергей Лазарев признан лучшим из лучших.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Общество Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.

Транспорт Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Происшествия Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.