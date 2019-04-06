Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»RT на русском 09:59
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Читать в источнике
Оценить258
Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.
— Павел Климкин, украинский дипломатRuposters.ru 04:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Малахов объяснил, зачем Малышева превратила передачу о здоровье в скандальное шоу
Обновлено в 11:00
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Политика
Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Обновлено в 11:21
Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге
Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.
Обновлено в 11:48
Общество
В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях
Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Спорт
Тарасова послала к чертовой матери экс-футболиста Зырянова
Обновлено в 09:05
Общество
На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией
Ожидалось, что в эту субботу по случаю 21-го общенационального дня протестов "желтых жилетов" в Париже состоятся несколько манифестаций.
Обновлено в 12:09
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Общество
Стали известны минимальные оклады бюджетников в Ростове
В Ростове изменились минимальные размеры заработных платы у бюджетников Ростова-на-Дону.
Обновлено в 10:51
Футбол
Божович: «„Краснодар“ позволяет и противнику играть в футбол»
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:34
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев назван «Певцом года»
Вчера в «Крокус Сити Холл» состоялась церемония награждения музыкальной премии «Жара Music Awards». Сергей Лазарев признан лучшим из лучших.
Обновлено в 01:57
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Шоу-бизнес
Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»
В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество
Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео
В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В центре Челябинска волк покусал ребенка
Обновлено в 04:01
Спорт
Анфиса Резцова: «Логинов отсидел за других»
Обновлено вчера в 14:05
Транспорт
Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы
Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва
Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Политика
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом
Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57