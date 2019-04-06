Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»Российская газета 10:04

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
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Павел Климкин
Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.
— Павел Климкин, украинский дипломатRuposters.ru 04:31

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