Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»Российская газета 10:04
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Читать в источнике
Оценить224
Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.
— Павел Климкин, украинский дипломатRuposters.ru 04:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии
Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Эрдоган объяснил выбор Турции в пользу российских ЗРК С-400
США не смогли предложить Турции те же условия для соглашения по противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Спорт
Задолжавшая IBU миллионы биатлонистка задумалась о кредите
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о долге Международному союзу биатлонистов (IBU), который равен 31 тысяче евро (примерно 2 миллиона 263 тысячи рублей).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина
Супруга именинника, певица Валерия, рассказала, что после мероприятия буквально валилась с ног.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало
Обновлено в 10:51
Политика
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольнении
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество
Власти Крыма отказались от курортного сбора
Обновлено в 08:20
Политика
В Иране пообещали приравнять армию США к группировке «ИГ»
Иран в случае внесения Вашингтоном элитных частей иранской армии - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - в список иностранных террористических организаций приравняет американскую армию к ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ").
Обновлено в 03:21
Общество
Минздрав предложил наказывать за призыв против прививок
Министерство здравоохранения РФ готовит законопроекты, которые введут запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации и административную ответственность за их публикацию, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:14
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «подорвала» собственную пусковую установку
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос
31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42