Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»РИА Новости 09:34
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о компенсации, которую Киев может потребовать от Москвы за "века оккупации". Впервые Климкин заявил об этом в марте.
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Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.
— Павел Климкин, украинский дипломатRuposters.ru 04:31
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