Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»РИА Новости 09:34

Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о компенсации, которую Киев может потребовать от Москвы за "века оккупации". Впервые Климкин заявил об этом в марте.

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

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