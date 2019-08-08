В МИД России прокомментировали события в Киргизии

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Экономика Россия может столкнуться с дефицитом рабочей силы Численность рабочей силы в России начала снижаться ускоренными темпами.

Общество Медведев призвал объединиться для восстановления воинских захоронений Работа по восстановлению воинских захоронений требует объединения власти и общества и должная идти по всей стране, заявил 8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Политика Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".

Экономика Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Общество Верховный суд освободил банки от исполнения закона о коллекторах 8 августа стало известно, что Верховный суд РФ фактически освободил банки от исполнения закона о коллекторах, так как отменил штраф, назначенный ПАО «Плюс Банк» за психологическое давление на должника.

Политика В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.

Политика Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Музыка Странная йога на советском ковре в клипе Нины Кравиц на трек «Dream Machine» Российский диджей и певица Нина Кравиц выпустила клип на трек «Dream Machine» со своего мини-альбома «Stranno Stranno Neobjatno», вышедшего 22 июля.

Гаджеты 13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10 Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.

Политика Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.

Армия и оружие Первый полет ударного беспилотника «Охотник» показали на видео Минобороны России опубликовало видео с новым тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который впервые поднялся в небо 3 августа на одном из испытательных аэродромов.

Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Политика В Крыму назвали заклинанием обещание Зеленского вернуть полуостров Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности.

Кино Драму «Дылда» Кантемира Балагова покажут в Нью-Йорке 27 сентября стартует 57-й международный кинофестиваль в Нью-Йорке, туда отправится историческая драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая снималась в Санкт-Петербурге.