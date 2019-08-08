Политика
В МИД России прокомментировали события в КиргизииREGNUM 03:07
Попытка силового ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, заявила 8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Общество
Раздел о столичных музеях появился на mos.ru
Обновлено в 01:48
Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:00
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Экономика
Россия может столкнуться с дефицитом рабочей силы
Численность рабочей силы в России начала снижаться ускоренными темпами.
Обновлено 06 августа в 07:27
Общество
Медведев призвал объединиться для восстановления воинских захоронений
Работа по восстановлению воинских захоронений требует объединения власти и общества и должная идти по всей стране, заявил 8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Политика
Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии
Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:59
Общество
Верховный суд освободил банки от исполнения закона о коллекторах
8 августа стало известно, что Верховный суд РФ фактически освободил банки от исполнения закона о коллекторах, так как отменил штраф, назначенный ПАО «Плюс Банк» за психологическое давление на должника.
Обновлено в 03:03
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка
Странная йога на советском ковре в клипе Нины Кравиц на трек «Dream Machine»
Российский диджей и певица Нина Кравиц выпустила клип на трек «Dream Machine» со своего мини-альбома «Stranno Stranno Neobjatno», вышедшего 22 июля.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Общество
Москвичей предупредили о шквалистом ветре и грозе с градом
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие
Первый полет ударного беспилотника «Охотник» показали на видео
Минобороны России опубликовало видео с новым тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который впервые поднялся в небо 3 августа на одном из испытательных аэродромов.
Обновлено вчера в 06:38
Технологии
На Тверской улице в Москве появился 5G
Обновлено в 06:22
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Политика
В Крыму назвали заклинанием обещание Зеленского вернуть полуостров
Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности.
Обновлено в 03:40
Кино
Драму «Дылда» Кантемира Балагова покажут в Нью-Йорке
27 сентября стартует 57-й международный кинофестиваль в Нью-Йорке, туда отправится историческая драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая снималась в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида Луиса
Обновлено в 03:24
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08