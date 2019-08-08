Политика

В МИД России прокомментировали события в КиргизииREGNUM 03:07

Попытка силового ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом страны, заявила 8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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