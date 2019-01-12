Политика

Захарова прокомментировала просьбу DJV не выдавать лицензию RT Deutsch
РИА Новости
04:00

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Германского союза журналистов (DJV) не выдавать лицензию порталу RT Deutsch, напомнила, что ранее в ФРГ предложили включить "Майн Кампф" в школьную программу.
РИА Новости04:00

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«Будни демократии»: Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

Вести.Ru04:27

«Будни демократии»: Захарова прокомментировала призыв немецких журналистов не выдавать RT лицензию

РЕН ТВ03:49

Захарова прокомментировала призыв DJV не выдавать лицензию RT в Германии

RT на русском03:33

Захарова прокомментировала просьбу DJV не выдавать лицензию RT Deutsch

РИА Новости04:00

Союз журналистов в Германии выступил против выдачи лицензии новому телерадиоканалу российской компании RT

Эхо Москвывчера в 22:00

Журналисты Германии потребовали не давать лицензии на вещание RT Deutsch

Телеканал 360°вчера в 07:53

Немецкий союз журналистов попросил не выдавать лицензию на вещание RT Deutsch

ТАССвчера в 06:53
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Политика

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети

Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино.
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Армия и оружие

МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля

Сирийский МИД направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля, сообщает информационное агентство SANA.
Обновлено в 09:56
Политика

Трамп выразил желание восстановить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время придерживается жесткой позиции в диалоге с Россией, однако рассчитывает, что отношения двух стран улучшатся в будущем.
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Армия и оружие

В Киеве раскрыли детали поставки турецких беспилотников

Советник украинского президента Юрий Бирюков рассказал о поставках турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину.
Обновлено в 09:59
Политика

Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН в связи с "агрессией со стороны России", заявил украинский постпред при ООН Владимир Ельченко, слова которого приводит ФАН.
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Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, сообщают информагентства.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

WSJ: США направили к Сирии группу военных кораблей

США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Премьер Македонии пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС

Македония вскоре станет членом НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Обновлено в 08:51
Политика

Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него

Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).
Обновлено в 09:06
Политика

В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+

Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.
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Япония возглавила список самых умных стран мира

Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.
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Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков

До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать президентом Всемирного банка.
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Беспилотникам запретили летать над домом Порошенко

Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных аппаратов над определенными зонами страны, в число которых вошел и район, где расположен дом украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:57
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