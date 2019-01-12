Политика
Захарова прокомментировала просьбу DJV не выдавать лицензию RT Deutsch
Захарова прокомментировала просьбу DJV не выдавать лицензию RT DeutschРИА Новости04:00
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Германского союза журналистов (DJV) не выдавать лицензию порталу RT Deutsch, напомнила, что ранее в ФРГ предложили включить "Майн Кампф" в школьную программу.
РИА Новости04:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля
Сирийский МИД направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля, сообщает информационное агентство SANA.
Обновлено в 09:56
Политика
Трамп выразил желание восстановить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время придерживается жесткой позиции в диалоге с Россией, однако рассчитывает, что отношения двух стран улучшатся в будущем.
Обновлено в 08:53
Политика
Рекорд приостановки работы правительства побит в США
Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В Киеве раскрыли детали поставки турецких беспилотников
Советник украинского президента Юрий Бирюков рассказал о поставках турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину.
Обновлено в 09:59
Политика
Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН
Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН в связи с "агрессией со стороны России", заявил украинский постпред при ООН Владимир Ельченко, слова которого приводит ФАН.
Обновлено в 09:13
Политика
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище
Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, сообщают информагентства.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
WSJ: США направили к Сирии группу военных кораблей
США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:59
Политика
Премьер Македонии пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС
Македония вскоре станет членом НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Обновлено в 08:51
Политика
Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него
Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).
Обновлено в 09:06
Политика
В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+
Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.
Обновлено в 04:21
Политика
Япония возглавила список самых умных стран мира
Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.
Обновлено в 06:24
Политика
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков
До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Политика
FT: Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать президентом Всемирного банка.
Обновлено в 02:49
Политика
Беспилотникам запретили летать над домом Порошенко
Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных аппаратов над определенными зонами страны, в число которых вошел и район, где расположен дом украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:57