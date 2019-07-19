Политика
Захарова прокомментировала продление ареста ВышинскомуThe Moscow Post 10:59
Напомним, в пятницу на Украине суд продлил арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября. Решение суда также прокомментировали в Союзе журналистов России. Секретарь СЖР Тимур Шафир сказал ТАСС, что "мы в очередной раз стали свидетелями судебного произвола".
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Суд в Киеве продлил арест журналисту Вышинскому до 19 сентября. Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября. Стыд и позор. Вот и все европейские ценности.
— Мария Захарова, российский дипломатПятый канал 13:56
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